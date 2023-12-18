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Tatvan Anadolu Lisesi öğrencileri Kaymakamı ziyaret etti - Son Dakika
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Tatvan Anadolu Lisesi öğrencileri Kaymakamı ziyaret etti

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri, okul dergisi için Kaymakam Dr. Remzi Demir'i ziyaret etti. Kaymakam Demir, öğrencilerle sohbet edip sorularını cevapladı ve başarılar diledi.

Tatvan Anadolu Lisesi öğrencileri Kaymakamı ziyaret etti
18.12.2023 - 13:08,
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Bitlis'in Tatvan Anadolu Lisesi öğrencileri çıkaracakları okul dergisi için öğretmenleriyle birlikte Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'i ziyaret etti.

Okul dergisinin hazırlanmasında görev alan öğrenci grubunu öğretmenleriyle birlikte makamında kabul eden Kaymakam Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerle sohbet edip nasihatlerde bulunan Kaymakam Demir, ayrıca öğrencilerin okul dergisi için hazırladıkları soruları tek tek cevaplandırdı.

Öğrencilerle keyifli bir röportaj gerçekleştiren Kaymakam Demir, "Öğrencilerimizi bu güzel projeleri için tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Anadolu Lisesi, Bitlis, Son Dakika

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