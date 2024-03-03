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Tatvan'da fotoğraf ve arama kurtarma malzemeleri sergisi düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle fotoğraf ve arama kurtarma malzemeleri sergisi düzenlendi.

İlçe merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen fotoğraf ve arama kurtarma malzemeleri sergisinde, depremlerde hayatını kaybedenleri anmak ve deprem gerçeğine dikkati çekilerek deprem farkındalığını arttırmak için vatandaşlar bilgilendirildi. Sergi, vatandaşlardan büyük ilgi görürken, arama kurtarmada kullanılan malzemeler tanıtıldı. Düzenlenen sergide broşür dağıtımı da gerçekleştirildi.

Bitlis İl AFAD Planlama Şube Müdürü Enis Yağız, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1-7 Mart tarihleri arasında Deprem Haftası'nın kutlandığını belirterek, "AFAD'ın faaliyetlerini gösteren bir stant kurduk. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi vatandaşlarımızın bu tür afetlerden en az şekilde zarar görmelerini belirtmek amacıyla bu stantta bilgiler verdik, broşürler dağıttık. Böylesi bir afetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Afet durumunda neler yaparız, afet anında neler yapabiliriz, afet sonrası neler yapabiliriz konusunda vatandaşlarımızı hem broşürle hem görsel olarak bilinçlendiriyoruz. Amacımız insanlarımızı bilgilendirmek. Okullarda tatbikatlar yaparak öğrencilerimizi de bu şekilde bilinçlendiriyoruz" dedi.

AKUT Derneği Başkanı Fevzi Epözdemir ise Deprem Haftası nedeniyle depremde kullanılan malzemeleri sergilediklerini belirterek, "Deprem öncesi, anında ve sonrasında neler yapılacağı konusunda halkımızı bilinçlendirmek bizim vazifemizdir. Ekipmanların kullanımının nasıl olacağına dair halkımızı bilinçlendiriyoruz" diye konuştu.

Bitlis İl AFAD Şube Müdürü Serhat Çetin de, "Deprem Haftası nedeniyle fotoğraf sergisi ve malzeme tanıtımı, broşür ve afiş dağıtımı yaptık. Esnafımızı ve halkımızı bilinçlendirdik. Depremler öldürmez binalar öldürür" ifadelerini kullandı.

Sergi'nin 4 Mart'a kadar devam edeceği duyuruldu.