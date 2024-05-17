Tatvan'da ADEM Kursunda Hem Kur'an Hem Dini Bilgiler Öğreniliyor - Son Dakika
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Tatvan'da ADEM Kursunda Hem Kur'an Hem Dini Bilgiler Öğreniliyor

Tatvan\'da ADEM Kursunda Hem Kur\'an Hem Dini Bilgiler Öğreniliyor

Tatvan ilçesindeki aile destek merkezinde verilen kurslarla ev kadınları, hem meslek öğreniyor hem de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, sureler ve duaları ezberleme gibi dini bilgilerini pekiştirme imkanı buluyor. Kursiyerler, doğru bir şekilde kendilerini geliştirerek Peygamberimizin hayatını öğreniyor ve Kur'an-ı Kerim'i tecvitli bir şekilde okuma becerisi kazanıyor.

17.05.2024 11:40
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ı Kerim kursunda hem Kur'an hem de dini bilgiler öğreniyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen Tatvan ilçesindeki aile destek merkezinde (ADEM) haftanın 5 günü verilen kurslarla ev kadınları hem meslek öğreniyor hem de dini bilgilerini pekiştiriyor. 15 kursiyerden oluşan Kur'an-ı Kerim kursundaki kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın yanında sureler ve duaları da öğrenip ezberliyor.

Kur'an kursu aracılığıyla doğru bir şekilde kendilerini geliştirdiklerini söyleyen kursiyer Fatma Güngör, "Haftanın 5 günü Kur'an-ı Kerim kursuna geliyoruz. Bu kursta Kur'an-ın temel bilgilerini en baştan öğrendik. Daha önce namazı yanlış kılar, ayetleri yanlış okurduk. Bu kursa katılarak hocamız aracılığıyla kendimizi doğru bir şekilde geliştirdik. Bu kursta Peygamberimizin hayatını öğrendik. Kur'an-ı doğru okumak için tecvitli eğitimler aldık" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Tatvan, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatvan'da ADEM Kursunda Hem Kur'an Hem Dini Bilgiler Öğreniliyor - Son Dakika

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