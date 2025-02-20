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Tatvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle Anadere, Çavuşlar ve Kuşluca köy yolları tamamen kapanırken, ekipler Çekmece ve Yumurtatepe köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bitlis'te bu sene beklenenden az kar yağışı olduğunu söyleyen Ahmet Akay, "Bitlis'te bu sene beklenenden az kar yağdı. Dün geceden bu yana kar yağışı var ve çok güzel manzaralar oluştu. Yağan karın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı.