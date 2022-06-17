Tatvan'da minikler mezuniyet heyecanı yaşadı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Sahil Anaokulu öğrencileri, ilk mezuniyet coşkularını düzenlenen törenle doyasıya yaşadı.

Tatvan Sahil Anaokulunda eğitimlerini tamamlayan minikler için mezuniyet töreni düzenlendi. Tatvan'da 4-6 yaş grubu öğrencilere anaokulu ve manevi değerler eğitiminin verildiği okulda yaklaşık 90 öğrenci ilk mezuniyet heyecanını doyasıya yaşadı. Tatvan Belediyesi Sergi ve Kongre Salonunda düzenlenen törende mezuniyet belgelerini alan minik öğrenciler cübbe giyip kep attı. Mezuniyet belgelerini alarak müzik eşliğinde dans eden minik öğrencilerin heyecanına velileri de eşlik etti. Törende yaklaşık 90 öğrenciyi mezun ettiklerini belirten Okul Öncesi öğretmeni Nurcihan Akdeniz, "Bir yıl boyunca Sahil anaokulu ailesi olarak çocuklarımıza eğitim ve öğretim hayatına devem ettik. Bugün de mezuniyetimiz ile taçlandırdık. Yaklaşık 90 öğrencimizi mezun ettik. Bütün öğrencilerimizin karnelerini ve hediyelerini verdik. Velilerimiz ile birlikte coşkulu bir program geçirdik" dedi.

Başarılı bir anaokulu süreci geçirdiklerini söyleyen veli Sinan Aygül, "Bugün anasınıfı öğrencilerinin mezuniyet ve kep atma töreni vardı. 4-5 ve 6 yaşındaki çocukların mezuniyet töreniydi ve anaokulundan ilkokula geçmenin ilk adımını attılar. Hem veliler bu mutluluğu yaşadılar hem de öğrencilerin ilkokula başlamasında özgüven sahibi olmalarını sağlayan çok güzel bir program oldu. Gayet başarılı bir anaokulu süreci geçti. Başta kendi çocuklarım olmak üzere bütün öğrencilere yeni öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Tören hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.