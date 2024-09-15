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Tatvan'da "resim sergisi" açıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi tarafından döngüsel yansımalar temalı "resim sergisi" açıldı.

Tatvan Gençlik Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak açılan resim serginin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Tatvan ilçe merkezinde bulunan Yaşam AVM giriş katında açılan sergi büyük beğeni topladı. Bu gün açılışı gerçekleştirilen serginin perşembe gününe kadar ziyarete açık olacağı belirtildi. Gençlik merkezi öğrencilerinin bin bir emekle yaptığı birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin de büyük ilgisini çekti.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, çalışmaları yakından inceleyerek eserlerle ilgili bilgiler aldı.

Düzenlenen sergiyle ilgili bilgi veren Tatvan Gençlik Merkezi Resim Öğretmeni Ömer Faruk Üzer, sergide gençlik merkezi öğrencilerinin yıl boyunca yağlı boya, karakalem, akrilik ve sulu boya teknikleriyle yaptıkları eserlerin yer aldığını söyledi. Geleneksel hale getirilen serginin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini kaydeden Üzer, serginin 5 gün boyunca açık olacağını ve herkesi beklediklerini söyledi.