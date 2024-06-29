Tatvan Kaymakamı, Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yaptı

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Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, mahallelerde yaşanan sorun ve sıkıntıları dinleyerek, sorunların çözümü konusunda ilçedeki muhtarlar ile istişarelerde bulundu. Toplantıda; ilçenin genel durumu, mahallelerdeki asayiş ve güvenlik sorunları görüşülerek muhtarların bu konudaki talepleri değerlendirildi.

Kaymakam Dr. Remzi Demir, toplantıda muhtarlara tek tek söz verip mahallerindeki sorun ve talepleri dinleyerek, çözümü için de gerekli olan çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Toplantıya katılan kamu kurum amirleri ise muhtarlar tarafından kendilerine aktarılan talepleri not aldılar.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ile kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. - BİTLİS