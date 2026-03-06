Başkan Tatık; "Kadınlarımız, hayatın ve geleceğimizin en değerli yapı taşlarıdır"

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tatık; "Kadınlarımız; aileden iş hayatına, eğitimden sosyal ve kültürel yaşama, üretimden ekonomiye kadar her alanda toplumsal ilerlemenin öncüsü olmuş, topluma ilham kaynağı olmuştur" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tatık mesajında; "Toplumumuzun her alanında varlıkları, emekleri ve fedakarlıklarıyla fark oluşturan kadınlarımız, hayatın ve geleceğimizin en değerli yapı taşlarıdır. Kadınlarımız; aileden iş hayatına, eğitimden sosyal ve kültürel yaşama, üretimden ekonomiye kadar her alanda toplumsal ilerlemenin öncüsü olmuş, topluma ilham kaynağı olmuştur. Onların özverisi, azmi ve emeği, sadece bugün değil, her zaman takdir edilmeyi hak etmektedir. Kadınların eşit, özgür ve saygın bir yaşam sürdüğü bir toplum, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun kazanımıdır. Fırsat eşitliği, eğitim, istihdam ve daha birçok alanda kadınlara sunulan fırsatlar, güçlü bir toplumun temelini oluşturur. Kadınlarımızın toplumsal yaşamda hak ettiği değeri görmesi, demokratik ve adil bir toplum için en önemli önceliktir. Tavas Belediyesi olarak, kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha aktif rol alabilmesi için çeşitli projeler ve destekler yürütüyoruz. Kadınlarımıza yönelik eğitim programları, sosyal etkinlikler ve istihdam fırsatları, onların toplum içinde güçlenmelerine ve eşit haklara sahip olmalarına katkı sağlamaktadır. Kadınlarımızın başarılarını görünür kılmak ve emeklerini desteklemek, belediyemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu özel gün vesilesiyle, başta Tavas'ta emek veren kadınlarımız olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum" dedi. - DENİZLİ