Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan 23 Nisan mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık\'tan 23 Nisan mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir basın mesajı yayımladı. Tatık, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümünü ve ulusal egemenliğin ilan edildiği tarihi kutladığını belirtti. Ayrıca, çocukların ülkesini ve milletini seven, donanımlı, girişimci ve milli değerlere bağlı gençler olarak yetiştirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

23.04.2024 01:29  Güncelleme: 01:32
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması dolayısıyla basın mesajı yayımladı.

Başkan Tatık mesajında; " Millet iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. 23 Nisan 1920, millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve böylelikle ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm dünyaya duyurulduğu, Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, istiklal mücadelemizin dönüm noktası olmuş, milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir. 'Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek yaşatacak olan sizlersiniz' diyerek Atatürk çocuklarımıza olan güvenini ve inancını dile getirmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; ülkesini ve milletini seven, kendine güvenen, donanımlı, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan ve millet sevgisiyle dolu gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

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