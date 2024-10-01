Tavas Belediye Başkanı Tatık, Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti

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Denizli Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ilçeye bağlı Yahşiler Mahallesi'nde çıkan yangın sonrası evlerine kaybeden aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Olay, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yahşiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Önder Dukan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, eve komple sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken ev ise kullanılamaz hale geldi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, evini yangında kaybeden Önder Dukan ailesini Yahşiler Mahallesi'nde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Aynı zamanda ailenin küçük kızıyla eğlenceli vakitler geçiren Başkan Tatık, aileye "Her zaman olduğu gibi bu zor günlerinde de destekçileriniz olacağız" dedi.

"El birliğiyle yaralarımızı saracağız"

Yangında evlerine kaybeden aileye ziyaretlerde bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Yahşiler Mahallemizde yaşanan yangın sonucu evini kaybeden Önder Dukan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm belediye ekiplerimizle yanlarındayız, her zaman olduğu gibi bu zor günlerinde de destekçileri olacağız. El birliğiyle yaralarımızı saracağız. Tekrar geçmiş olsun" şeklinde konuştu. - DENİZLİ