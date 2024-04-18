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Tavas'ta çiftçiler ve vatandaşlar yağmur duasına çıktı

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde çiftçiler ve vatandaşlar, yeterli yağışların olmaması nedeniyle yağmur duasına çıktı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı dua sonrası, hayır yemeği dağıtıldı.

Tavas ilçesinde Bağlar Mesire Alanında gerçekleştirilen yağmur duasında çiftçiler ve vatandaşlar, bu yıl yeterli yağış alamadıkları toprakları için namaz kılıp dua etti. Mevsimsel yağışların değişmesiyle birlikte istenilen oranda yağış olmaması nedeniyle yağmur duasında topraktaki mahsul için verim istenildi. Tavas ilçe Müftüsü Metin Çelebi, yağmur talebinde bulunmakta bir ibadet olduğunu söyledi.

Çiftçiler ve vatandaşları yağmur duasında yalnız bırakmayan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Biz Tavas ovasına hakim bir belediyeyiz. Tavas'ta şu anda arazilerin ekimi ve ürünlerin çıkması için beklenti içinde halkımız. Yağmurlar bu dönemde pek yağmıyor, yağmasını bekliyoruz. Bu yüzden bizim dinimizde, geleneklerimizde ve göreneklerimizde de yağmur duası vardır. Burada yapılan dualarımız kabul olsun, inşallah. Afetsiz bir şekilde rabbim yağmurunu versin. Hep birlikte yağmur duası yaptık." şeklinde konuştu.