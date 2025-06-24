Tavaslı Uzman Çavuş, şehadetinin 20. yılında unutulmadı

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'nde, 2005 yılında şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Öneri için 20'inci Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda başta Halil Öneri olmak üzere tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

2005 yılında Tunceli'de şehit olan Halil Öneri hayrına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Şehidin yakınları tarafından düzenlenen Mevlid-i Şerif programı Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, Tavas Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Sağlam, Denizli Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Işık, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Programda, şehidimizin babası Mustafa Öneri ve kardeşi Mehmet Öneri gelen misafirlerle yakından ilgilenirken, duygu dolu anlar yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar okundu ve şehidin aziz hatıraları yad edildi. - DENİZLİ