Tavşanlı'da BUDO7 Sanat Semineri

- Tavşanlı'da BUDO7 rüzgarı esti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı spor salonu, BUDO7 sanatının gösterilerine ev sahipliği yaptı. Karate Antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı ve BUDO7 sanatının Türkiye yöneticisi Fatma Özhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen seminerde, Lihtenştayn'dan gelen BUDO7 sanatının kurucusu ve savaş sanatları ustası Metin Kayar da yer aldı.

Antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, seminerin kulübün kata branşında son yıllarda elde ettiği başarılara sahip sporcularla birlikte gerçekleştirildiğini belirtti. Katılımcılar, kılıç sporunu ve Metin Kayar'ın özgün sanatı olan BUDO7'yi tanıma ve uygulama fırsatı buldu. Alımcı, karate takımının kata ekibinin bu yeni sanatla farklı silahları (Nunçaku, kılıç vb.) kullanarak etkileyici koreografiler ve gösteri çalışmaları yaptığını da sözlerine ekledi. Farklı bir branşla tanışan sporcuların güzel bir etkileşim yakaladığını vurgulayan Mustafa Oğulcan Alımcı, geçen hafta Lihtenştayn'dan gelen genç sporcularla da benzer çalışmalar yaptıklarını ve bu etkileşimlerin devam edeceğini dile getirdi. Bu sayede hem karate başarılarının süreceğini hem de yetenekli bir gösteri ekibinin ortaya çıkacağını ifade eden Alımcı, Metin Kayar ve Gökhan hocalara teşekkürlerini sundu.

Budo7 sisteminin kurucusu Metin Kayar ise, BUDO7'nin farklı savaş sanatlarını bir araya getiren bir sistem olduğunu açıkladı. İngilizce dilindeki 'Seven' kelimesine gönderme yaparak, bu sanatın tüm savaş sanatlarını sevenleri birleştirmeyi amaçladığını ifade etti. Kayar, önemli olanın savaş sanatlarını eğlenceli bir şekilde günümüzde yaşatmak, insanları eğlendirirken düşündürmek ve geliştirmek olduğunu vurguladı. Fatma Özhan ve Mustafa Oğulcan Alımcı'nın ekibiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Kayar, yurt dışında yaşamasına rağmen vatan sevgisinin ağır bastığını ve bu sanatı Türk halkıyla paylaşmak istediğini belirtti. Gösterilen misafirperverlikten duyduğu mutluluğu dile getiren Kayar, tüm veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Seminerin sonunda, sporculara katılım sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı ve şube müdürleri tarafından takdim edildi. Bu etkinlik, Tavşanlı'da savaş sanatlarına olan ilgiyi artırırken, farklı kültürlerin ve spor disiplinlerinin bir araya gelmesine de imkan sağladı.