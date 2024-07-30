Tavşanlı'da orman yangını kontrol altına alındı

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Tavşanlı'da orman yangını

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Tavşanlı ilçesi Yörgüç köyü yakınlarında Kılıçlar mevkiindeki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenmeyecek şekilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve Tavşanlı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımı ile yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Yapılan incelemede yaklaşık 2.5 hektar alan zarar gördüğü bilgisi edinildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.