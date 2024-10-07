Tavşanlı Höyük Kazılarını Destekleme Derneği Kuruldu

Yerel

Tavşanlı Höyük için kazı destekleme derneği kuruldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı höyük tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Tavşanlı Höyük'le yürütülen çalışmaların tanıtım ve geliştirilmesi için Tavşanlı Höyük Kazılarını Destekleme Derneği adında yeni bir dernek kuruldu. Derneğin tanıtım toplantısı Tavşanlı Meteoroloji Kafe'de gerçekleşirken, farklı alanlardan pek çok katılımcı da toplantıya katıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, başkan yardımcıları, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kırelli, Prof. Dr. İsmet Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, basın mensupları Nihat Mermer, Tuna İşleyen ve Mehmet Çukur da tanıtım toplantısına katıldı.

TAVKADD Başkanı Furkan Dinçer, derneğin misyonu ve vizyonundan, höyüğün öneminden ve Tavşanlı'ya uzun vadede ne gibi fayda sağlayacağından bahsederken, höyükle ilgili bir dernek kurulması fikri ile ilgili olarak Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın'a, kazıya verdikleri destekten dolayı da kazının ana sponsoru Tavşanlı Belediyesi ve Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'e, yine kazının sponsorlarına, aynı zamanda kazı başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan ve ekibine teşekkür ettiğini belirtti.

Programda konuşan Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, höyükte çalışmaların çok uzun vadeli ve meşakkatli olduğu, Tavşanlı Belediyesi olarak kanun ve nizamların en verdiği her konuda destek olmayı sürdüreceklerini, höyüğün aynı zamanda Tavşanlı'nın tanıtımı için de büyük bir fırsat olduğunu, bu konuda katkı koymak üzere kurulan derneğin Başkanı Furkan Dinçer ve yönetim kuruluna teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar dilediğini belirtti.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın da böyle bir amaçla hizmet etmek adına ortaya irade koyan dernek başkanı ve yönetimine teşekkür ederek çok kısa zamanda böyle bir gece organize ettikleri için ayrıca teşekkür etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da, devletimizin tarih ve arkeoloji konusundaki çalışmalara verdiği destekler ve memnuniyetine değindi.

Toplantı, kazı alanından fotoğraf sergisi ve hediye takdimi ile sona erdi.