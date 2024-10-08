Tavşanlı Mezarlığı'nda Güvenlik İhtiyacı

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Tavşanlı Mezarlığı'na güvenlik isteniyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan mezarlıkta yaşanan bakım eksikliği, güvenlik sorunları ve alkollü kişilerin rahatsız edici davranışları nedeniyle mezarlık ziyaretçileri mağdur oluyor. Özellikle düzenli olarak mezarlık ziyaretinde bulunan İbrahim Barakan, bu durumdan şikayetçi.

Vatandaşlardan İbrahim Barakan, "Mezarlığa geldiğimde çeşmelerin bazılarının bilinçsiz vatandaşlarca kırıldığını, zaman zaman aşk yapanları görüyorum. Bazen yasaklı madde kullananlar da çıkıyor karşıma. Mezarlıktan uzaklaşmalarını istediğimde bıçak çekip tehdit edenler oluyor. Ağaçlar budanması ve etrafın daha iyi görünmesi gerekiyor. Kendim bir bölümünü budamaya çalıştım ancak, yetkililer buna müsaade etmedi. Asri mezarlığımızın bir şekilde korunaklı hale gelmesi gerekiyor. Kameralar var ancak yeterli değil ve çalışıp çalışmadıkları da belli değil. Gerekirse bekçi bulunması lazım" diyerek şikayetlerini dile getirdi.