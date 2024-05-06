Tayland'da sıcaklara bağlı can kayıpları: En az 38 kişi hayatını kaybetti

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Güney Asya ülkesi Tayland'da Şubat ayından bu yana sıcaklara bağlı olarak en az 38 kişinin hayatını kaybetti.

Mevsim normallerinin üzerinde daha uzun bir yaz sezonu geçiren Tayland'da sıcaklıklara bağlı can kayıpları yaşandı. Tayland Sağlık Bakanlığı yardımcısı Dr. Atthapol Kaewsamrit yaptığı açıklamada, ülkede 22 Şubat'tan bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle en az 38 kişinin hayatını kaybettiğini, vakaların çoğunluğunun açık havada çalışan işçiler, hastalıkları bulunanlar ve yaşlılardan oluştuğunu belirtti. Sıcak hava dalgasının yaz sezonunun son günlerine kadar etkili olmaya devam edeceğini ifade eden Atthapol, Taylandlıları ve ülkeyi ziyaret eden turistleri bir hafta boyunca öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.

Tayland Afet Önleme Dairesi Başkanlığı (DDPM) da ülkedeki 12 eyalet için resmi uyarı yayınladı. Hava sıcaklıklarının zaman zaman 40 derecenin üzerine çıktığı Yala, Phuket, Krabi, Trat, Chon Buri, Pattani, Surat Thani, Phang Nga, Rayong, Chanthaburi, Samut Prakan ve Bangkok'ta gerekli tedbirleri almaları konusunda halkı uyardı.

Başkent'te rekor sıcaklık

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta rekor sıcaklık ortalaması kaydedildi. Tayland Meteroloji Departmanı verilerine göre başkentte tarihin en sıcak Nisan ayı yaşanırken, hissedilen hava sıcaklığının yer yer 54 dereceye ulaştığı kayıtlara geçti.

Uzmanlar ülkede normal şartlarda Mayıs ayında başlayan yağmur sezonunun gecikmesinin dünya genelinde yaşanan iklim değişikliğine bağlı olduğunu belirtiyor. - BANGKOK