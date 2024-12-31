Tayland Yeni Yıla Havai Fişeklerle Girdi - Son Dakika
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Yerel

Tayland Yeni Yıla Havai Fişeklerle Girdi

Tayland, Bangkok'ta havai fişek gösterileri ve Lalisa'nın konseriyle yeni yıla merhaba dedi.

31.12.2024 21:34
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Güney Asya ülkesi Tayland, yeni yıla havai fişekler gösterileriyle 'merhaba' dedi.

Tayland, yeni yıla görkemli şekilde 'merhaba' dedi. Başkent Bangkok'un geleneksel kutlama alanlarından Iconsiam, Central World ve Wat Arun'da gerçekleşen etkinliklerde, halk ve turistler yeni yılın gelişini renkli şekilde kutladı.

Dünyaca ünlü k-pop yıldızı Lalisa'nın sahne aldığı Iconsiam'da toplanan büyük kalabalık, yeni yıla dans ve müzik gösterileriyle girdi. İlk kez kendi ülkesinde solo konser veren ünlü sanatçı Taylandlılardan yoğun ilgi gördü.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise Bangkok'un Chao Phraya Nehri'nden fırlatılan binlerce havai fişek, başkentin gökyüzünü renklendirdi. Bangkok Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bu yıl başkentte gerçekleşen gösterilerde kullanılan havai fişeklerin doğa dostu olduğu açıklandı.

Öte yandan Tayland'ın Güney bölgelerinde ise yeni yıl kutlamaları sahil bölgelerinde ve halk plajlarında yapıldı. Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerinde olduğu güney bölgelerde yerel halk ve yabancı turistler, plajlara kurulan kutlama alanlarında yeni yıla girdi. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tayland Yeni Yıla Havai Fişeklerle Girdi - Son Dakika

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