Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dağcıların önce yaya olarak dağdan güvenli bir noktaya kadar indirilmesi, ardından araçlarla tahliye edilmesi bekleniyor. - TAİPEİ

Tayvan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Nesat Tayfunu nedeniyle Yilan şehrine bağlı Datong bölgesinde çok sayıda dağ yolu ulaşıma kapandı. Datong bölgesinde bulunan otelde kalan 300 Tayvanlı kötü hava koşulları nedeniyle dağda mahsur kaldı. Tesisten yeterli yiyeceğin bulunduğu öğrenilirken, kurtarma görevlileri turistlere ulaşmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Tayvan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Tayvan'da 300 kişi dağda mahsur kaldı - Son Dakika

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