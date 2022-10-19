Tayvan'da 300 kişi dağda mahsur kaldı - Son Dakika
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Tayvan'da 300 kişi dağda mahsur kaldı

19.10.2022 12:19
Tayvan'da 300 kişi dağda mahsur kaldı

Tayvan'da etkili olan Nesat Tayfunu'nun ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle 300 kişi dağda mahsur kaldı.

Tayvan'da etkili olan Nesat Tayfunu'nun ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle 300 kişi dağda mahsur kaldı.

Tayvan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Nesat Tayfunu nedeniyle Yilan şehrine bağlı Datong bölgesinde çok sayıda dağ yolu ulaşıma kapandı. Datong bölgesinde bulunan otelde kalan 300 Tayvanlı kötü hava koşulları nedeniyle dağda mahsur kaldı. Tesisten yeterli yiyeceğin bulunduğu öğrenilirken, kurtarma görevlileri turistlere ulaşmak için çalışma başlattı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, dağcıların önce yaya olarak dağdan güvenli bir noktaya kadar indirilmesi, ardından araçlarla tahliye edilmesi bekleniyor. - TAİPEİ

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Kaynak: İHA

Tayvan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tayvan'da 300 kişi dağda mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan'da 300 kişi dağda mahsur kaldı - Son Dakika
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