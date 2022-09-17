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Depremin başkent Taipei 'de de hissedildiği ifade edilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı ise yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından Tayvan 'ın kıyı kenti Taitung'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde ve 10 kilometre derinliğinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem! Başkent Taipei de etkilendi - Son Dakika

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