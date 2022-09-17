Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem! Başkent Taipei de etkilendi - Son Dakika
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Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem! Başkent Taipei de etkilendi

17.09.2022 22:06

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Tayvan'nın kıyı kenti Taitung'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyi olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından Tayvan'ın kıyı kenti Taitung'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde ve 10 kilometre derinliğinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremin başkent Taipei'de de hissedildiği ifade edilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı ise yapılmadı.

2016'DA 100'DEN FAZLA KİŞİ CAN VERMİŞTİ

2016 yılında Tayvan'ın güneyinde meydana gelen depremde 100'den fazla kişi, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem! Başkent Taipei de etkilendi - Son Dakika
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