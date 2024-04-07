Tayvan Lideri Türk Dron Ekibine Teşekkür Etti

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Tayvan lideri Tsai Ying Wen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hualien'de yaşanan depremin ardından bölgeye yardıma koşan Türk dron ekibine özel olarak teşekkür etti.

Tayvan'ın doğusunda bulunan Hualien şehrinde 3 Nisan'da meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremden en çok etkilenen dağlık alanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye yardıma koşan Türk dron ekibi de 6 Nisan'da Tayvan'a gelerek Hualien'deki arama kurtarma destek vermeye başladı. Türk ekibinin Tayvan'a ulaşması tüm Tayvan basınında geniş yer bulurken Tayvan lideri Tsai Ying Wen, sosyal hesabından özel bir mesaj yayınlayarak Türkiye'ye teşekkür etti.

Tsai mesajında "Türkiye'den özel bir ekip dün Tayvan'a geldi ve arama kurtarma çalışmalarında bize destek olmaya başladı. 25 yıl önce Tayvan'da 921 depremi meydana geldiğinde, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Tayvan'a gelen ilk ülke yine Türkiye olmuştu. Geçen yıl Türkiye'yi vuran 6 Şubat depreminin ardından Tayvan da afet yardım çalışmalarına destek olmak üzere Türkiye'ye bir arama kurtarma ekibi göndermişti. Uluslararası toplumun insani ruhunu ve Tayvan ile Türkiye arasındaki dostluğu gösteren bu iyilik gücünün devam etmesini temenni ediyorum. Tüm Türk yetkililerine ve Türk halkına kurtarma deneyimini ve profesyonel teknolojiyi bizimle paylaştıkları için çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlerin 13 olurken, bin 145 kişinin yaralandığı, 6 kişinin de hala kayıp olduğu bildirildi. - TAİPEİ