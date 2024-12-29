Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kore Cumhuriyeti'nin Muan Havalimanı'nda bugün (29 Aralık) meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Taziyeler Güney Kore Uçak Kazası İçin - Son Dakika
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