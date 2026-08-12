TBMM Tatile Giriyor
TBMM, 10 Ağustos'tan 1 Ekim 2026'ya kadar tatile girdiği kararını Resmi Gazete'de açıkladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesi hakkında TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre Meclis, 10 Ağustos Pazartesi gününden 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girecek. Karar ise 10 Ağustos tarihli Genel Kurul'un 125'inci birleşiminde alındı.
Kaynak: İHA
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