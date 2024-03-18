TCDD Genel Müdürlüğü, 18 Mart- 22 Mart tarihleri arasında Kırklareli ve Edirne il sınırları içindeki hat, gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceğini duyurdu.
TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Mart'ta Büyükmandıra - Pehlivanköy, 19 Mart'ta Pehlivanköy - Hudut, 20 Mart'ta Pehlivanköy - Edirne, 21 ile 22 Mart'ta Edirne - Kapıkule gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.
Yapılacak olan çalışmada kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğunun vurgulandığı açıklamada "Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Yerel › TCDD, Kırklareli ve Edirne'de ilaçlama çalışması yapacak - Son Dakika
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