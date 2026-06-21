TDV'den Mobil Hizmet Aracı - Son Dakika
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TDV'den Mobil Hizmet Aracı

TDV\'den Mobil Hizmet Aracı
21.06.2026 14:17
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TDV Elazığ Şubesi, vatandaşlara hizmet için mobil aracı tanıttı; YKS'de ikram hizmeti verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Şubesi tarafından vatandaşlara yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere mobil hizmet aracı kazandırıldı.

TDV Elazığ Şubesi tarafından vatandaşlara yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere mobil hizmet aracı kazandırıldı. Kent genelinde gerçekleştirilen sosyal, eğitim ve yardım faaliyetlerinde kullanılacak olan mobil hizmet aracı, bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla sınav merkezleri önünde bekleyen öğrenci velilerine yönelik ikram hizmetlerinde görev aldı. Mobil hizmet aracında, sınava girecek aday ve velilere çeşitli ikramlar yapıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ İl Müftüsü ve TDV Elazığ Şube Başkanı Yusuf Bingöl, "Mobil hizmet aracı vakfın sahadaki hizmet kapasitesini arttıracaktır. Vatandaşlarımızla daha güçlü bir iletişim kurmak, yürüttüğümüz hayrı ve sosyal hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla mobil hizmet aracımızı hizmete sunduk. Aracımızın ilimize ve vakfımızın çalışmalarına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Eğitim, Yaşam, Yerel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Yerel TDV'den Mobil Hizmet Aracı - Son Dakika

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