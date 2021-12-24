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TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Turut'tan Kastamonu'da inceleme - Son Dakika

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Turut'tan Kastamonu'da inceleme

24.12.2021 11:52
TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Turut'tan Kastamonu'da inceleme

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Turut, Kastamonu'ya bağlı bazı köylerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşanan elektrik kesintileri sonrasında bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Turut, Kastamonu'ya bağlı bazı köylerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşanan elektrik kesintileri sonrasında bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını temsilen Kastamonu Valisi Çakırı ziyaret eden Turut, dağıtım şirketi yetkilileriyle de görüştü.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Zafer Turut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatıyla TEDAŞ Yatırımlar Dairesi Başkanı Yakup Avan ve beraberindeki heyetle birlikte Kastamonu'ya geldi. Turut, Kastamonu'nun bazı köylerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak bölgedeki yetkililerden bilgi alarak, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret eden Turut ve beraberindeki heyet, Vali Çakır'dan bölgede yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Turut, yapılan çalışmalara verdiği destekler dolayısıyla Vali Çakır'a teşekkür etti.

Turut, "Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri hakkında bilgi almak ve çalışmaları yerinde incelemek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatıyla burada bulunuyoruz. İlk olarak Sayın Valimizi ziyaret ederek kendisinden yaşanan sorunlar hakkında bilgiler aldık. Sayın Valimiz, kesintilerin sona erdirilmesi noktasında her türlü desteği veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Turut, sorunların çözümü ve vatandaşların bir daha aynı sıkıntıyı yaşamaması için gerekli önlemlerin alınması adına, bölgede elektrik dağıtımından sorumlu dağıtım firmasının Kastamonu Operasyonlar Müdürü Ramazan İşaret ve diğer yetkilileriyle de bir araya geldi. Turut, "Bölgede elektrik dağıtımıyla ilgili sorunların hızlı tespiti, çözümü ve birimler arasında yapılacak iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

Elektrik dağıtımının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilirliği yaklaşımının kendileri için en önemli hedef olduğunu da belirten Turut, "Bu açıdan bölgede yaşanan ve yaşanabilecek sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması konusunda her türlü diyaloğa açığız" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Turut'tan Kastamonu'da inceleme

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Türkiye Elektrik Dağıtım, Kastamonu, Enerji, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Turut'tan Kastamonu'da inceleme - Son Dakika
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