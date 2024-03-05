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Tedavisi tamamlanan yırtıcı kuşlar doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan yırtıcı kuşlar doğaya salındı.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin ise AKÜREM olarak doğada güçsüz kalmış, vurma veya elektrik çarpması gibi yaban hayatıyla ilgili herhangi bir problem olduğunda vatandaşların 112'yi arayarak Doğa Koruma Bölge Müdürlüğüne bilgi verdiğini kaydetti. Aytekin, şunları ifade etti:

"Bu gibi durumlarda doğa koruma bir araç kaldırarak yerinde tespit ettikten sonra yaralı hayvanları Merkezimize getiriyor. Biz de genel muayene yaptıktan sonra herhangi bir kırık-çıkık veya yaralanma varsa cihazlarımızla tespit ediyoruz. Akabinde gerekli tedaviyi uyguluyoruz. Türkiye'nin en büyük Yaban Hayatı Merkezi burası. Bir ekip olarak burada canlılarımızı en güzel şekilde rehabilite ediyoruz. Daha sonra uçma kafeslerine alıyoruz. Kafeslere aldıktan sonra süre içinde takibini yapıyoruz tamamen uçmaya başlamışlarsa doğayla kavuşturuyoruz."

Konuşmaların ardından 3 kuş doğaya bırakılırken, tedavileri tamamlanan 7 kuşun ise hafta içi doğaya bırakılacakları belirtildi.