Şehitkamil Belediyesi, Lütfiye Emre\'ye çalınan tekerlekli sandalyenin yerine yeni akülü tekerlekli sandalye hediye etti

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Şehitkamil Belediyesi, Lütfiye Emre'nin çalınan tekerlekli sandalyesinin yerine yeni akülü tekerlekli sandalyesini kendisine teslim etti. Anne Muazzez Emre, duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet eden miyasteni hastası Lütfiye Emre'nin tekerlekli sandalyesi çalındı. Yapılan aramalara rağmen bulunamayan tekerlekli sandalye için Emre ailesi, Şehitkamil Belediyesine müracaat etti. Yapılan değerlendirmenin ve incelemenin ardından Şehitkamil Belediyesi tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye, 36 yaşındaki Lütfiye Emre'ye evinde teslim edildi.

"İki saat içerisinde tekerlekli sandalyeyi getirdiler"

Hediye edilen akülü tekerlekli sandalyenin sonrası açıklamada bulunan anne Muazzez Emre, "Kızım, doğuştan yürüme engelli. Daha önce bir tane akülü tekerlekli sandalyesi vardı ancak çalındı. Kızım, tekerlekli sandalyesinin çalınmasından sonra evden çıkamıyordu, evde canı çok sıkılıyordu. Şehitkamil Belediyemize, kızım için akülü tekerlekli sandalye başvurusunda bulunduk. Sağ olsunlar, belediyemizde görevli kişiler, iki saat içerisinde tekerlekli sandalyeyi getirdiler. Kızım da ben de çok mutlu olduk. Şehitkamil Belediye Başkanımıza, yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP