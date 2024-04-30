Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 1 Mayıs\'ı Kutladı

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(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, " 1 Mayıs'ı, işçilerin temel hak ve hürriyetlerine kavuştukları bir bayram olarak kutlayacağımız aydınlık yarınlarımızı hep birlikte göreceğimize olan inancımla tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yüceer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasiye, sosyal adalete, toplumsal eşitliğe ulaşma uğruna omuz omuza mücadele etme onurunu paylaştığım çok kıymetli emekçiler.

1 Mayıs, işçinin ve emekçinin sömürüye, açlığa, yoksulluğa, güvencesizliğe ve adaletsizliğe karşı dayanışmasının günüdür.

Sağlıksız koşullarda, iş güvencesi ve sendikal özgürlükleri olmadan, açlık sınırının altında ücretlerle çalışan emekçiler, her insanın temel hakkı olan onurlu bir yaşam için mücadele etmektedir.

Milletvekilliği dönemimde olduğu gibi bundan sonra emekçilerin hak ve adalet mücadelesine omuz vermeye devam edeceğim. Tüm haksızlıklara karşı sesimizi ortaklaştıracağız.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çalışma arkadaşlarım ve siz değerli büyük ailemle birlikte Tekirdağ'ımızı herkesin yaşamaktan mutluluk duyduğu bir kent haline getirmek için çok çalışacağız.

Ekonomik canlılığı artırmaya, istihdam olanaklarını geliştirmeye, emeğe değer kazandırmaya yönelik projelerimizle toplumsal refah düzeyini yükselteceğiz.

1 Mayıs'ı, işçilerin temel hak ve hürriyetlerine kavuştukları bir bayram olarak kutlayacağımız aydınlık yarınlarımızı hep birlikte göreceğimize olan inancımla tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.

Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın 'Emek en yüce değerdir' diyen emekçilerin dayanışması!"