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Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valiliği önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okundu. Program sonunda ise öğrenciler Vali Soytürk'e sancağı teslim etti. Programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Milli iradeye yönelik bu menfur girişim, kadın erkek, genç yaşlı demeden bedenini kurşunlara, bombalara siper eden vatan, millet, bayrak sevdalısı Yüce Türk Milletinin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramış, tarihi şan ve şeref destanları ile dolu olan milletimiz, bu hareketi ile dünyaya demokrasi dersi vermiştir" dedi.

Programa Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ