Tekirdağ'da 23 Nisan kutlamaları başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 23 Nisan kutlamaları başladı

Tekirdağ\'da 23 Nisan kutlamaları başladı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen kortej yürüyüşüyle 23 Nisan kutlamaları başladı. 6 ülkeden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

22.04.2024 17:12  Güncelleme: 17:15
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen kortej yürüyüşünde 6 ülkenin katılımıyla 23 Nisan kutlamaları başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hükümet Caddesi'nde kortej yürüyüşü düzenlendi. Türkiye, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere 6 ülkeden gelerek Tekirdağ'da toplanan öğrencilerin katılımıyla dev kortej yürüyüşü Hükümet Caddesi'nde başladı. Yürüyüşe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da katıldı.

Hükümet Caddesi boyunca 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, caddede yürüyüş boyunca toplanan vatandaşlar da yürüyüşü alkışlarla karşıladı. Kortej yürüyüşü Tekirdağ Valiliği meydanında sona ererken burada Başkan Nallar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki program sona erdi.

23 Nisan kutlamaları sahil dolgu alanda devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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