Kakava ateşi Tekirdağ\'ı sardı: Baharı danslarla karşıladılar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 3'üncü Kakava ve Hıdrellez Şenliği'nde yakılan Kakava ateşi etrafında toplanan vatandaşlar, müzik ve dans eşliğinde baharın gelişini coşkuyla kutladı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 3'üncü Kakava ve Hıdrellez Şenliği, renkli görüntülerle başladı. Hükümet Caddesi'nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Davul ve müzikler eşliğinde ilerleyen kortejde, festival alanı adeta karnaval havasına büründü.

Şenliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortejin ardından etkinlik alanında Kakava ateşi yakıldı. Ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, çalınan müzikler eşliğinde dans edip eğlenirken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Baharın gelişini simgeleyen Hıdrellez etkinliğinde vatandaşlar dilekler dileyip festival coşkusunu doyasıya yaşadı. - TEKİRDAĞ