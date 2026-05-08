Kakava ateşi Tekirdağ'ı sardı: Baharı danslarla karşıladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kakava ateşi Tekirdağ'ı sardı: Baharı danslarla karşıladılar

Kakava ateşi Tekirdağ\'ı sardı: Baharı danslarla karşıladılar
08.05.2026 20:18  Güncelleme: 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 3'üncü Kakava ve Hıdrellez Şenliği, baharın gelişini kutlamak için vatandaşların katılımıyla renkli görüntülerle gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü ve Kakava ateşinin etrafında dans ve müzik keyfi yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 3'üncü Kakava ve Hıdrellez Şenliği'nde yakılan Kakava ateşi etrafında toplanan vatandaşlar, müzik ve dans eşliğinde baharın gelişini coşkuyla kutladı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 3'üncü Kakava ve Hıdrellez Şenliği, renkli görüntülerle başladı. Hükümet Caddesi'nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Davul ve müzikler eşliğinde ilerleyen kortejde, festival alanı adeta karnaval havasına büründü.

Şenliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortejin ardından etkinlik alanında Kakava ateşi yakıldı. Ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, çalınan müzikler eşliğinde dans edip eğlenirken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Baharın gelişini simgeleyen Hıdrellez etkinliğinde vatandaşlar dilekler dileyip festival coşkusunu doyasıya yaşadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kakava ateşi Tekirdağ'ı sardı: Baharı danslarla karşıladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:34:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kakava ateşi Tekirdağ'ı sardı: Baharı danslarla karşıladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.