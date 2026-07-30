Tekirdağ’da 6 ayda 1.712 kişiye evde bakım hizmeti verildi - Son Dakika
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Tekirdağ’da 6 ayda 1.712 kişiye evde bakım hizmeti verildi

Tekirdağ’da 6 ayda 1.712 kişiye evde bakım hizmeti verildi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, doğumdan yaşlılığa kadar yaşamın her döneminde vatandaşların yanında olmayı hedefleyen sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmetini 11 ilçede sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, doğumdan yaşlılığa kadar yaşamın her döneminde vatandaşların yanında olmayı hedefleyen sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmetini 11 ilçede sürdürüyor. Hizmet kapsamında 2026 yılının ilk 6 ayında 1.712 vatandaşa ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşlılık, kronik hastalık veya engellilik nedeniyle kişisel bakım ihtiyaçlarını kendi başına karşılamakta güçlük yaşayan vatandaşların evlerine giderek bakım hizmeti sunuyor. Belediye personeli tarafından gerçekleştirilen hizmet kapsamında banyo, saç ve sakal tıraşı, tırnak bakımı ve vücut temizliği gibi kişisel bakım ihtiyaçları hijyenik ve özenli şekilde karşılanıyor.

6 ayda geçen yılın tamamı geride bırakıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı boyunca özel ihtiyaç sahibi, yaş almış ve bakıma ihtiyaç duyan 1.483 vatandaşın evine kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti götürüldü.

2026 yılının ilk 6 ayında ise hizmet ulaştırılan vatandaş sayısı 1.712'ye yükseldi. Böylece yılın henüz ilk yarısında, 2025 yılının tamamındaki hizmet sayısı geride bırakılmış oldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetle ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyor. Güler yüzle vatandaşların kapısını çalan belediye personeli, kişisel bakım hizmetlerinin yanı sıra gösterdikleri ilgi ve samimiyetle vatandaşlara moral ve destek de sağlıyor.

11 ilçede sürdürülen hizmet sayesinde evinden çıkmakta güçlük yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması ve yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

"Tekirdağ'ımızda hiç kimse yalnız değil"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, sosyal belediyeciliğin insana dokunan bir dayanışma modeli olduğunu belirterek, "Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmet, hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu her yerde var olmaktır. Kimi zaman bir sağlık desteği, kimi zaman bir sıcak yemek, kimi zaman da evinden çıkmakta güçlük yaşayan bir hemşerimizin kişisel bakım ihtiyacına destek olmaktır. Tekirdağ'ımızda hiç kimse yalnız değil. Dayanışmanın her eve ulaştığı, herkesin kendini güvende ve değerli hissettiği bir kent için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Başvurular ALO 153 üzerinden yapılabiliyor

Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ALO 153 Candan Çözüm Merkezi ve belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuruların ardından gerçekleştirilen sosyal inceleme sonucunda hizmetten yararlanması uygun görülen vatandaşlara hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ’da 6 ayda 1.712 kişiye evde bakım hizmeti verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ’da 6 ayda 1.712 kişiye evde bakım hizmeti verildi - Son Dakika
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