Tekirdağ\'da yangın riskine karşı 6 noktada mobil itfaiye istasyonu kuruldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riskine karşı kent genelinde 6 farklı noktada mobil itfaiye istasyonu kurarak muhtemel yangınlara daha hızlı müdahale edilmesini hedefliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, yaz mevsiminde yükselen hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle artan yangın riskine karşı yeni bir uygulama hayata geçirildi. Afet ve acil durumlara daha kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla oluşturulan mobil itfaiye noktaları, kentin farklı bölgelerinde hizmet vermeye başladı.

Çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi, Marmaraereğlisi ilçesi Türkmenli Mahallesi, Çorlu ilçesi Havuzlar ve Önerler mahalleleri, Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi ile Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi olmak üzere toplam 6 bölgede mobil itfaiye istasyonları konuşlandırıldı.

"Güçlü İtfaiye, Güvenli Tekirdağ" sloganıyla yürütülen uygulama sayesinde, yangın ve diğer acil durumlarda ilk müdahale süresinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi için kritik öneme sahip olan ilk müdahale süresinin kısaltılmasıyla, kent genelinde daha etkin bir müdahale ağı oluşturulması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, modern araç ve ekipmanları ile tecrübeli personeli eşliğinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmayı sürdürüyor. Uygulamanın, yaz sezonunda artan yangın riskine karşı hem vatandaşların hem de kente gelen ziyaretçilerin can ve mal güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor. - TEKİRDAĞ