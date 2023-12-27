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Tekirdağ'da afet ve acil durum eğitimleri devam ediyor

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü, Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan bir şantiyede çalışan personele afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, risk azaltma yöntemleri ve doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tekirdağ\'da afet ve acil durum eğitimleri devam ediyor
27.12.2023 - 11:43,
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Tekirdağ'da afet ve acil durumlara karşılık eğitimler sürüyor.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan "Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Marmaraereğlisi Asfalt Sathi Kaplama Şantiye Şefliği" personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Kurumda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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