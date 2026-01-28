Tekirdağ\'da çöpe atılan cüzdan belediyenin titiz çalışmasıyla bulundu

Tekirdağ'da dün akşam saatlerinde yanlışlıkla çöp konteynerine atılan cüzdan, belediye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, içerisinde para, kimlik ve anahtarlarının bulunduğu cüzdanını dün akşam yanlışlıkla çöpe attığını fark edip durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine yapılan incelemede, cüzdanın atıldığı çöp konteynerinin belediyeye ait çöp kamyonu tarafından toplandığı belirlendi. Yapılan takiple çöp kamyonunun döküm sahasında olduğu tespit edildi. Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döküm sahasında çöpleri tek tek ayrıştırarak arama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucunda bulunan cüzdan içerisindeki eşyalarla tutanak işlemlerinin ardından sahibine teslim edildi. Vatandaş, duyarlılıkları ve hızlı müdahaleleri nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ