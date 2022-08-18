Veda Yemeği'nda konuşan Vali Yıldırım, "Kaymakamlarımıza ve İl Jandarma Komutanımıza Tekirdağ'a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ 'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yeri değişen 5 kaymakam ve jandarma komutanına veda yemeği düzenlendi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Görev yeri değişen 5 kaymakam ve jandarma komutanına veda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.