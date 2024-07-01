Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tekirdağ\'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da kutlandı.

01.07.2024 11:50
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da kutlandı.

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yelkenciler ve römorkörlerin gösterileriyle büyük bir coşkuyla kutlandı. Süleymanpaşa Rumeli İskelesi'nde düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan yelkenciler ve römorkörler, gösterileriyle izleyicilere görsel bir şölen sundu. Römorkörlerin yelkencilerin arkasından havaya su püskürtmeleri, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Etkinlikte ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri su altından Türk bayrağı çıkardı. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcuları, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışta mücadele etti.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ile kulüp temsilcileri de katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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