Tekirdağ'da Ekmek Üretim Denetimleri - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ekmek Üretim Denetimleri

Tekirdağ\'da Ekmek Üretim Denetimleri
22.07.2026 12:34
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Tarım Müdürlüğü, ekmek üretim tesislerinde hijyen ve güvenilirlik denetimleri yaptı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerde, ilçelerde faaliyet gösteren fırınlar ile ekmek üretim tesisleri ekipler tarafından tek tek kontrol edildi. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, üretim alanlarının uygunluğu, kullanılan hammaddeler, personelin hijyen kurallarına uyumu, ürünlerin gramajı, etiket bilgileri ile mevzuata uygunlukları incelendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenilirliğinin sağlanması için denetimlerin yıl boyunca aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti. Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceklerini hatırlatarak, gıda işletmelerine yönelik denetimlerin belirli periyotlarla ve gerektiğinde eş zamanlı uygulamalarla devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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