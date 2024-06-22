Tekirdağ'da Emekli Vatandaşın Su Faturası Şok Etti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Emekli Vatandaşın Su Faturası Şok Etti

Çerkezköy ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli vatandaş, her ay gelen 200 liralık su faturasının bu ay 2 bin 564 lira geldiğini görünce şok oldu. Evde sadece eşiyle yaşadığını belirten vatandaş, yetkililerden açıklama bekliyor.

22.06.2024 12:51
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli vatandaş, her ay gelen 200 liralık su faturasının bu ay 2 bin 564 lira geldiğini görünce şok oldu.

Çerkezköy ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde ikamet eden Mümin Balnan, evde eşiyle birlikte yaşadığını belirterek, 2 bin 564 lira gelen su faturası karşısında şok olduğunu ifade etti. Her ay 200 lira ile 300 lira arasında su faturası ödediğini ifade eden Balnan, bu ay gelen 2 bin 564 liralık su faturası hakkında yetkilerden açıklama beklediğini söyledi.

"Ben kahve, hamam çalıştırmıyorum"

2 bin 564 lira fatura gelmeden önce de bin 577 liralık fatura geldiğini ve bunu ödediğini belirten Mümin Balnan, "Genellikle bana gelen su faturası 200 lira ile 300 lira arasında olması gerekmektedir. Gelen faturalar ise bin 577 lira ve 2 bin 564 lira. Evde 2 kişi yaşıyorum. Gelmesi gereken fatura 232 lira. Ben kahve çalıştırmıyorum, hamam çalıştırmıyorum ve herhangi bir ticarethane çalıştırmıyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Emekli Vatandaşın Su Faturası Şok Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Emekli Vatandaşın Su Faturası Şok Etti - Son Dakika
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