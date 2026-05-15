Tekirdağ'da Gençlik Haftası Bayrak Yürüyüşü

Tekirdağ'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bayrak yürüyüşünde gençler ve polisler yaklaşık 100 metrelik dev Türk bayrağını omuzlarında taşıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde bayrak yürüyüşü düzenlendi. Yelken Kulübü önünden başlayan yürüyüşe çok sayıda genç, polis ekipleri ve vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar marşlar eşliğinde sahil dolgu alanına kadar yürüdü.

Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüşte renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar da korteje alkışlarla destek verdi. Sahil güzergahı boyunca devam eden yürüyüşe çevrede bulunan yüzlerce kişi de eşlik etti.

Sahil dolgu alanında sona eren etkinlikte katılımcılar tarafından 1919 koreografisi yapıldı. Dron ile havadan görüntülenen yürüyüş, kırmızı beyaz görüntüleriyle görsel şölen oluşturdu. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte bayraklar ve marşlar eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.

Yürüyüşe Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ali Güngör'de katıldı. - TEKİRDAĞ