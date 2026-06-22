Tekirdağ\'ın geleceği eşitlikle şekilleniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler III Programı kapsamında personeline yönelik düzenlediği eğitimlerle toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu koordinasyonunda yürütülen Kadın Dostu Kentler III Programı çerçevesinde eğitim çalışmalarına devam ediyor. Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ve program hedeflerinin etkin şekilde uygulanması amacıyla düzenlenen Kadın Dostu Kentler Tematik Alan Eğitim Programı'nın üçüncü aşaması, 16-18 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Birinci ve ikinci aşamaları çevrim içi olarak yapılan programın yüz yüze düzenlenen bölümünde kadınların liderliği ve siyasal temsiliyeti, kentsel gelişim ve kapsayıcı hizmetler, eğitim, istihdam ve sosyal girişimcilik, kentsel dayanıklılık ve krizlere yanıt, sağlık, kadına yönelik şiddetle mücadele ile çocuk, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi gibi konularda eğitimler verildi.

Eğitim programına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Eşitlik Masaları temsilcileri ve Eşitlik Birimi personelinden oluşan 14 belediye çalışanının yanı sıra Kadın Dostu Kentler Projesi paydaşı olan 6 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Program kapsamında oluşturulan Eşitlik Masaları'nın, belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle değerlendirilmesine katkı sunduğu, birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve eşitlik odaklı çalışmaların yaygınlaştırılmasında aktif rol üstlendiği belirtildi.

Gerçekleştirilen eğitimlerle kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının desteklenmesi, eğitim, istihdam ve sosyal girişimcilik alanlarında güçlenmelerine katkı sağlanması, sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik anlayışının geliştirilmesi, kapsayıcı kent hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarla toplumsal cinsiyet eşitliğini yerel yönetim hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi ve tüm vatandaşlar için daha kapsayıcı bir kent yaşamı oluşturmayı amaçlıyor. - TEKİRDAĞ