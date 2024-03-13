Tekirdağ'da mahalle iftarları sürüyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da mahalle iftarları sürüyor

Tekirdağ\'da mahalle iftarları sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 5 yılın sonunda geleneksel hale gelen Gönül Sofraları mahalle iftarları programlarının ikincisi, Yavuz Mahallesi Osman Tabak Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlendi.

13.03.2024 14:36  Güncelleme: 14:43
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 5 yılın sonunda geleneksel hale gelen Gönül Sofraları mahalle iftarları programlarının ikincisi, Yavuz Mahallesi Osman Tabak Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan yemeklerin servis edildiği Gönül Sofrası iftar programına, 4 bine yakın Süleymanpaşalı iştirak etti. Yavuz Mahallesi sakinleri aynı sofrada buluştu, aynı duaya "Amin" diyerek birlikte oruç açtı.

İftar öncesi sahnelenen ilahi konseri, programa katılan binlerce vatandaşa Ramazan'ın maneviyatını yaşattı. Eski Tekirdağ Müftüsü Mahmut Gürlen, konuşmasının ardından ezan okuyarak iftar vaktini ilan etti.

Programda konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Ramazan ayının bereketinin paylaşılan sofralarla ortaya çıktığını ifade ederek, Süleymanpaşalılarla birlikte oruç açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İftar programı sonrası ise çocuklar için Gölge Oyunu (Karagöz ve Hacivat) gösterisi ve pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu, Ramazan şerbeti ikramları gerçekleştirildi.

Bu haftanın gönül sofrası programı

Eski Ramazanların yeniden canlandırıldığı iftar programları, diğer mahalleler ile devam edecek. Gönül Sofraları'nın gelecek programları ise şöyle:

"13 Mart Çarşamba 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi, 14 Mart Perşembe Ortacami Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi, 15 Mart Cuma Karacakılavuz Mahallesi Karacakılavuz Sosyal Tesisleri, 16 Mart Cumartesi Atatürk Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, 17 Mart Pazar Kumbağ Mahallesi Kumbağ Limanı." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da mahalle iftarları sürüyor - Son Dakika

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