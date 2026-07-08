Tekirdağ\'da mahallenin maskotu Yumak\'a araba çarptı

Tekirdağ'da sahibinin yanı sıra mahalleli tarafından da sevilen 'Yumak' isimli köpek, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından konuşan köpeğin sahibi, "Yaralanan köpeğimiz Yumak, engelli evladımın neşe kaynağıydı. Mahallenin de maskotu gibiydi. Şu an maalesef masraflarını karşılayamadığımız için barınağa teslim etmek zorunda kaldık" dedi.

Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde otomobilin çarptığı Yumak isimli köpek yaralandı. Yaralı köpek, tedavisi için Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. Sürücünün ilk anda olay yerini terk ettiğini ifade eden sahibi Yusuf Yılmaz, daha sonra kendisine ulaştığını, masrafları karşılayacağını söylemesine rağmen verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtti.

"Masrafları karşılarım dedi, bir daha arayıp sormadı"

Tedavi masraflarını karşılayamayacak durumda olduğu için köpeği hayvan bakımevine teslim ettiğini belirten Yusuf Yılmaz, "6 yıldır baktığımız köpeğimiz ve mahallenin de maskotu olarak bilinen Yumak, gezintiye diye çıkıyor. Yoldan geçen bir araba çarparak savurmuş, sürüklenmiş ve yaralı halde bulduk. Çok üzüldük. Engelli evladımın neşe kaynağıydı. Araba sahibi çarptıktan 2 saat sonra bana ulaştı. Neyse masraflarını karşılayacağını söyledi. Fakat aradan 1 hafta geçti, arayıp sormadı. Allah'a havale ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ