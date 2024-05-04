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Tekirdağ'da şiddetli sonrası yollarda su birikintisi oluştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağış 10 dakikada sokakları dereye çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına aniden bastıran yağmur, bazı sokakları dereye çevirdi. Zaman zaman rögar kapaklarından taşan sular, nehir gibi aktı.