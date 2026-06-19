Tekirdağ'da 'İl Hayvanları Koruma Kurulu' toplandı: Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar masaya yatırıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 'İl Hayvanları Koruma Kurulu' toplandı: Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar masaya yatırıldı

Tekirdağ\'da \'İl Hayvanları Koruma Kurulu\' toplandı: Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar masaya yatırıldı
19.06.2026 17:10  Güncelleme: 17:14
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Tekirdağ'da sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, rehabilitasyonu ve kısırlaştırılması amacıyla İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda yerel yönetimlerin sorumlulukları ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Tekirdağ'da sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilgili mevzuat kapsamında yerel yönetimlerin hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı oluşturma çalışmaları ile mevcut kapasiteleri ele alındı. Belediyeler tarafından sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar, kısırlaştırma faaliyetleri ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular değerlendirildi.

Sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, yerel yönetimlerin sorumlulukları kapsamında atılacak adımlar ve iş birliği imkanları da masaya yatırıldı.

Yetkililer, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, kısırlaştırılması, rehabilitasyonu ve uygun yaşam alanlarına kavuşturulması noktasında kurumlar arasında koordinasyonun önemine dikkat çekerken, vatandaşların huzur ve güvenliği ile hayvan refahının birlikte gözetileceği vurgulandı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Günay Öztürk, ilçe kaymakamları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Gökay İnal ile Hayvanları Koruma Kurulu üyeleri katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da 'İl Hayvanları Koruma Kurulu' toplandı: Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar masaya yatırıldı - Son Dakika

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