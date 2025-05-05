Tekirdağ'da Su Patlağı Sokakları Dereye Döndü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Su Patlağı Sokakları Dereye Döndü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen su patlağı nedeniyle sokaklar adeta dere gibi aktı. Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'ye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

05.05.2025 20:02
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Yağmursuz günde sokaklar dere gibi aktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen su patlağı nedeniyle sokaklar dereye döndü, vatandaşlar sosyal medyada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'ye tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınları Mahallesi'nde yaşanan su borusu patlağı, cadde ve sokaklarda adeta dere görüntüsü oluşturdu. Asfaltı yararak fışkıran ve çevreye yayılan temiz su, büyük bir israfa neden olurken, mahalle sakinleri yetkililere tepki gösterdi. Patlağın ardından dakikalar içinde sokak sular altında kalırken, akan suyun taştığı görüldü.

Vatandaşlar cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile altyapıdan sorumlu birimi olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ)'ye tepki gösterdi.

"Yağmur yok, boru patladı, resmen dere gibi akıyor" diyen vatandaşlar, günlerdir konuşulan su zammını hatırlatarak, bu durumun tam bir "Milli servet israfı" olduğunu savundu.

Daha sonra olay yerine gelen ekipler, arızaya müdahale ederek su akışını kesmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Su Patlağı Sokakları Dereye Döndü - Son Dakika

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