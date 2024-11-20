Tekirdağ'da Tel Örgü Krizi: Arazi Sahibi Yolları Kapatınca Sakinler Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tel Örgü Krizi: Arazi Sahibi Yolları Kapatınca Sakinler Tepki Gösterdi

Tekirdağ\'da Tel Örgü Krizi: Arazi Sahibi Yolları Kapatınca Sakinler Tepki Gösterdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, kendi arazisi olduğunu iddia ederek yolları tel örgüyle kapatınca mahalle sakinleri tepki gösterdi. Belediye zabıta ekipleri de kapatılan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

20.11.2024 18:09  Güncelleme: 18:12
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Tekirdağ'da bir kişinin kendisine ait olduğunu iddia ettiği arazilerden geçen yolları tel örgüyle kapatması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden olurken, başka bir caddedeki bir alanın daha tel örgüyle kapatılması krize neden oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, sabah Soysal Sokak'taki arazisinin kendisine ait olduğunu öne sürerek yolu tel örgüyle kapattı. Mahallede tepkiyle karşılanan bu durum, ilerleyen saatlerde Muratlı Caddesi'ne de sıçradı. Arazi sahibi Ayla Güven, tapularının 1982 yılından beri mevcut olduğunu belirterek, belediyeyle uzlaşma beklediklerini ifade etti.

Bir alanı daha kapattılar

Akşam saatlerinde Muratlı Caddesi'ndeki bir alanı daha kapatıldı. Kaldırımda tel örgü ile karşılaşıp yolda yürümek zorunda kalan vatandaşları, araç trafiğini zor durumda bıraktı. Tel örgüler nedeniyle daralan sokakta bazı araçlar hasar gördü. Belediye zabıta ekipleri, kapatılan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Vatandaşlar, duruma bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Politika, 3-sayfa, Zabıta, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Tel Örgü Krizi: Arazi Sahibi Yolları Kapatınca Sakinler Tepki Gösterdi - Son Dakika

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