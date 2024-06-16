Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Uyuşturucu İle Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Uyuşturucu İle Mücadele

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Kiraz Festivali boyunca on binlerce vatandaşa uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, festival alanında Narko Nokta standı kurarak bilgilendirme broşürleri dağıttı. Ayrıca, konser alanında Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması (UYUMA) tanıtıldı.

16.06.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Kiraz Festivali boyunca on binlerce vatandaşa uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Türkiye Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) büro amirliği ekipleri, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali boyunca uyuşturucu ile mücadele konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirmeler yaptı.

Sahil dolgu alanında yer alan festival alanında Narko Nokta standı kurarak Köpek Eğitim Merkezi (KEM) eğitmenleri ve hassas burunlu narkotik köpeği Leon ile birlikte 6 bin vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi Anne" yazan balonlar ve bilgilendirme broşürleri dağıttı. Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ailelere çocuklarının uyuşturucu batağına sürüklenmemesi için yapmaları gerekenleri, şüphelendikleri durumlarda nasıl bir yol izleyeceklerini aktardı.

UYUMA uygulaması tanıtıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde düzenlenen konserler öncesinde sahneye çıkarak gençlere seslenen Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konser alanında bulunan 45 bin kişiye aile ve arkadaşların önemini anlattıkları bilgilendirme konuşmasında hassas burunlu narkotik köpeği Leon'u da sahneye çıkartarak Narko Nokta projesi çerçevesinde Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması (UYUMA)'nın tanıtımını yaptı.

Gençlere hitap eden ekipler, bağımlılıkların uyuşturucuya değil; hayata, aile ve arkadaşlara olması gerektiğini belirterek gençlerin çevrelerinde kötüyü tavsiye eden arkadaşlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Narkotik, Tekirdağ, Festival, Güvenlik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Uyuşturucu İle Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:16 5 kişiyi öldürüp intihar etti Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı 5 kişiyi öldürüp intihar etti! Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:41:45. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Uyuşturucu İle Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement