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Kirazın başını ilk yağmurlar yaktı

Tekirdağ kirazı piyasaya çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ kirazı tezgahlardaki yerine alırken, kilosu ise 80 ile 100 TL arasında değişiyor.

Mayıs ayından itibaren kızıllaşan ve olgun hale gelen Tekirdağ kirazı, bu mevsimde tezgahlardaki yerini almaya başladı. Tezgahlarda kirazın kilosu ise 80-100 TL arasında vatandaşlara sunuluyor. Üreticiler bu yıl yağan ilk yağmurlardan dolayı kirazın zarar gördüğünü ve bu sebeple bu sezon kirazın az olduğunu ifade etti.

Kirazın başını ilk yağmurlar yaktı

Tezgahta kiraz satan Turgay Gök, "Bu sezon ilk yağmurdan sonra kiraz yağmurdan tozdan çok etkilendi. Yani bu sene kiraz kalmadı. Festivalde kiraz kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Biz isteriz ki millet ucuz alsın yesin ama maalesef bu yıl kiraz yok. Biz de 50 liraya alıyoruz 80 liraya satıyoruz. Ama yani isteriz ki çok olsun, ucuz olsun, vatandaş yesin" dedi.